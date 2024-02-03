رابط حصري..نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بوابة الفجر،بعد إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا، بدأ طلابها البحث عن رابط نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، وذلك باستخدام محرك البحث الشهير جوجل. واستجابة لهذا الطلب، تقدم فيتو التالي:

نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 في المنيا تصدّرت محركات البحث مؤخرًا الاستفسارات حول موعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 في المنيا، إضافةً إلى استعلامات حول روابط النتائج الرسمية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في بداية الشهر القادم، بعد موافقة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وسيتم إجراء عدة مراجعات لضمان دقة النتائج وصحتها تماشيًا مع مصلحة الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا ترم الأول، برقم الجلوس

يُمكن للطلاب الآن الدخول إلى الرابط للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة المنيا. وفيما يلي موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر عن هذه المعلومات عبر محرك البحث الشهير جوجل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمنيا

وكانت قد انتهت الأربعاء الماضي مديرية التربية والتعليم بالمنيا من امتحانات جميع طلاب الشهادة الإعدادية وفقًا لضوابط ومعايير ودقة حسب تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وفي سياق متصل، أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا على استعدادها لاعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول ٢٠٢٤ في الأيام القادمة، بعد انتهاء عمليات الرصد والمراجعة من قبل لجان التقدير والنظام والمراقبة. يأتي ذلك استعدادًا لإصدار النتائج الرسمية بعد اعتمادها من المحافظ.

ويبدو أن آفاق النجاح في الشهادة الإعدادية للترم الأول بمحافظة المنيا لعام ٢٠٢٤ واعدة، حيث تم تشديد المراقبة على عمليات التصحيح وضمان الدقة والموضوعية فيها، بالإضافة إلى مراجعة جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا

سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم في صفحة مديرية محافظة المنيا الرسمي ومن خلال موقعها على فيسبوك في الأيام القليلة، ومن المتوقع تعليق نتيجة مدارس محافظة المنيا بالاسم فور إعلانها رسميًا خلال أسبوع من الآن، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط من خلال إتباع الخطوات التالية..

اولًا: قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لتعليم المنيا.

ثم قم باختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

بعد ذلك قم باختيار المحافظة التابع لها.

ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

في النهاية: قم بالضغط على زر “عرض النتيجة”.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة المنيا:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العدوة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مغاغة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنى مزار التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مطاى التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سمالوط التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنيا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو قرقاص التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ملوى التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دير مواس التعليمية 2024.

موعد نتيجة إعدادية المنيا 2023

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية، مضيفة أن موعد ظهور نتيجة الترم الأول حسب ظروف كل محافظة.

ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وجاءت تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالي:

1. التصحيح يجب أن يتم بعناية تامة وبكل أمانة وإخلاص واعتبار الطالب (ابن - أخ - حفيد )

2. مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة التي لم تحصل على أي درجة وإعطاء كل ذي حق حقه.

3. لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح، إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافي من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر.

4. المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح، وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه.

5. مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

6. توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

7. التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

. يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا، ثم تفقد الدرجة المعطاة.

9. فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لا بد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك.

10. فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب.

11. فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس ( صفرا ) فالتقدير صفر للإجابة الخطأ فقط.

12. يراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

13. الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

14. ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذي أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

15. على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.