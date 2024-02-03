الحكومة الهندية ترفع ضريبة الأرباح غير المتوقعة على النفط الخام

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت الحكومة الهندية، أنها رفعت ضريبة الأرباح غير المتوقعة على النفط الخام إلى 3200 روبية/طن، من 1700 روبية، اعتبارًا من اليوم السبت.

وكانت الحكومة قد خفضت تلك الضريبة على النفط الخام، من 2300 روبية للطن في منتصف يناير الماضي، وفقًا لرويترز.

وأبقت الحكومة، على ضريبة الأرباح غير المتوقعة على وقود الديزل ووقود توربينات الطيران عند الصفر.

واعتبارا من يوليو 2022، فرضت الهند ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط الخام، ووسعت الضريبة على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات، حيث أرادت شركات التكرير الخاصة بيع الوقود في الخارج لتحقيق مكاسب من هوامش التكرير القوية بدلًا من البيع محليًا، وتقوم الحكومة بمراجعة الضريبة كل أسبوعين.

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