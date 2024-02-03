متفوقا على شيلي والبرازيل.. منتخب مصر للألعاب المائية يتأهل لنهائيات بطولة الأكروبات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق منتخب مصر للسباحة الفنية، رقما جديدا في بطولة العالم للالعاب المائية، المقامة في الدوحة، في الفترة من 2 إلي 18 فبراير الحالي.

وتواجد منتخب مصر في المركز الحادي عشر في التصفيات متفوقا على عدد من المنتخبات في مقدمتهم شيلي وكازخستا والمجر واستراليا.

وبهذا نجح المنتخب المصري في التأهل إلي نهائيات بطولة الأكروبات، بعد التواجد في المركز الحادي عشر.

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وتشهد بطولة العالم لألعاب الماء تواجد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، حيث يحضر اجتماع الاتحاد الدولي للسباحة والاجتماع غير العادي للاتحاد الأفريقي للسباحة واللذان سوف تتم إقامتهم على هامش البطولة المقامة في دولة قطر.

وتتكون البعثة المصرية من 22 سباح وسباحة يخوضون منافسات السباحة القصيرة والغطس والسباحة التوقيعية، حيث يضم أسماء السباحين المشاركين في منافسات السباحة القصيرة التي تقام منافستها خلال الفترة من 5 إلى 19 فبراير 2024 كل من أحمد أكرم، عبد الله نصر، عبد الرحمن سامح، فريدة عثمان فيما يضم الجهاز الفني كابتن محمد الدسوقي مدير فني، وكابتن شريف حبيب، ودكتور مرام جلال إدارية، وكابتن أحمد حسين إخصائي إصابات.

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