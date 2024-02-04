عاجل.. ضربات أمريكية بريطانية تستهدف عشرات الأهداف الحوثية في اليمن

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أرشيفية
أرشيفية

ذكر بيان مشترك أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا ضربات السبت، على 36 هدفا مرتبطا بجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وأضاف البيان أنه تم استهداف منشآت تحت الأرض تابعة للحوثيين تشمل مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ وغيرها من القدرات.

من جانبها، قالت القيادة الوسطى الأميركية، سنتكوم، إنها نفذت ضربات دفاعا عن النفس ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر. 
وفي بيان لها قالت سنتكوم: "حددت القوات الأميركية صواريخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف البيان: "سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية."

جماعة الحوثي جماعة الحوثي اليمنية تخطف السفينة الإسرائيلية الولايات المتحدة وبريطانيا
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