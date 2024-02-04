مصرع 46 شخصا في حرائق الغابات بـ تشيلي

عربي ودولي
حرائق الغابات
حرائق الغابات

أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، السبت، أن ما لا يقل عن 46 شخصًا لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات التي تستعر في وسط البلاد، مشيرًا إلى أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح.

وتصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبارايسو الذي يقطنه ما يقرب من مليون نسمة في وسط تشيلي، بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد النيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن عدد الحرائق المستعرة في أنحاء البلاد بلغ 92، وهو ما أدى إلى تضرر أكثر من 43 ألف هكتار.

وأضافت توها: "عدد الوفيات مبدئي... لدينا تقارير من أماكن أخرى تشير إلى احتمال سقوط المزيد من القتلى لكن لم نتأكد (بعد) ميدانيا".

الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش إندلاع حرائق الغابات إقليم فالبارايسو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن رابــط رســمي النتيجة.. نتيجة إعدادية البحيرة 2024 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

رابط رسمي..ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 عبر "بوابة الفجر" حصرياً

حـصريا ظهرت الآن نتيجتك هـنـــا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالاسم | Elfagr.org

رابط جديد رسمي "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظة الشرقية - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الغربية

حصريا هنا.. نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 رابط مباشر "رسمياً الآن" عبر بوابة الفجر

ملخص ونتيجة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت اليوم في كأس آسيا

رسميا الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2024

ظهرت الآن..رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 الترم الأول عبر موقع بوابة الفجر