ارتفاع عدد قتلى الضربات الأمريكية على مواقع المليشيات الموالية لإيران بسوريا إلى 29 قتيلا

عربي ودولي
أرشيفية
أرشيفية

أعلن المرصد السوري، ارتفاع عدد قتلى الضربات الأميركية على مواقع المليشيات الموالية لـ إيران في سوريا إلى 29 قتيلا.

وكشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتباك كبير في صفوف الميليشيات الموالية لإيران، نظرا لنقص المعلومات الاستخباراتية لديها عن الأماكن المتوقعة للاستهداف، ومدى جاهزية الميليشيات لاستيعاب حجم الضربة الأمريكية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، فيما تم اتخاذ إجراءات حسب الإمكانيات المتاحة، فيما تفتقر الميليشيات لأي خطة لمواجهة الهجوم الأميركي في حال كان واسع النطاق.

المرصد السوري الضربات الأميركية على مواقع المليشيات ايران سوريا
Elfagr.org

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