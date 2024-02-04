باريس سان جيرمان يرفض الأستسلام بشأن رحيل مبابي لريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تظل الجدل مشتعلًا حول الوجهة المقبلة للنجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، حيث تتردد أخبار قوية بأنه قرر وجهته النهائية.

باريس سان جيرمان يرفض الأستسلام بشأن رحيل مبابي لريال مدريد

أفادت صحيفة "لوباريزيان" مساء السبت بأن مبابي قد اختار الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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لكن مراسل شبكة "سكاي" أوضح أن "العقد بين مبابي وباريس سان جيرمان يفرض على اللاعب إخطار إدارة النادي قبل اتخاذ أي قرار، وحتى الآن لم يتلقَ الفريق الباريسي أي إشارة بشأن رغبة النجم الفرنسي".

وأضاف قائلًا، "يجب على كيليان مبابي أن يخطر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أولًا".

وفي نفس السياق، أكد مراسل شبكة "فرانس إنفو" أن "باريس سان جيرمان لم يتلقَ أي قرار يتعلق بمبابي حتى الآن".

وأكدت شبكة "RMC سبورت" نفس الرأي، مشيرةً إلى أن "ريال مدريد لا يزال ينتظر قرار اللاعب".

وأشارت إلى أنه "في حال اتخاذ مبابي قراره لصالح ريال مدريد، فإن النادي الملكي سيبدأ بتسريع وتيرة المفاوضات لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن".

وختمت "RMC سبورت" تقريرها بالتأكيد على أن إدارة باريس سان جيرمان لا تزال غير مستسلمة، وقدمت عروضًا مغرية لإقناع مبابي بالبقاء في حديقة الأمراء.

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