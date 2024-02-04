لا يزال الغموض يلف علاقة النجم الفرنسي كريم بنزيما بناديه اتحاد جدة خلال الموسم الحالي 2023-2024.

مفاجأة صادمة وراء أزمة كريم بنزيما واتحاد جدة

ظهرت رغبة قوية لدى بنزيما في الرحيل عن الاتحاد بعد الخروج المفاجئ من كأس العالم للأندية 2023، وهذا ما تبدته الفترة الأخيرة.

شهدت فترة من التغيب لبنزيما عن تدريبات "العميد"، قبل أن يعود مؤخرًا، في حين ترددت أخبار عن ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين.

في مفاجأة مساء السبت، كشف برنامج "دورينا غير" السعودي عن سبب العلاقة المتوترة بين بنزيما ومدرب الاتحاد.

أوضح البرنامج أن "أزمة بنزيما مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو هي أزمة فنية وليست انضباطية، مما يجعل فرصة رحيله مفتوحة في المستقبل".

وأكد أن "اللاعب الفرنسي ليس من الشخصيات المتصادمة أو المفتعلة للأزمات، ولكنه يعاني من عدم التوافق والتباعد في الرؤى الفنية مع جاياردو".

وتأتي هذه الأزمة ليست الأولى لبنزيما منذ انضمامه إلى الاتحاد، حيث ساهمت في رحيل المدرب السابق نونو سانتو وفقًا لتقارير صحفية متعددة.

وكان "العميد" قد تعاقد مع بنزيما خلال الصيف الماضي، بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد الإسباني استمرت 14 عامًا.