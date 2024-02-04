مفاجأة صادمة وراء أزمة كريم بنزيما واتحاد جدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

لا يزال الغموض يلف علاقة النجم الفرنسي كريم بنزيما بناديه اتحاد جدة خلال الموسم الحالي 2023-2024.

مفاجأة صادمة وراء أزمة كريم بنزيما واتحاد جدة 

ظهرت رغبة قوية لدى بنزيما في الرحيل عن الاتحاد بعد الخروج المفاجئ من كأس العالم للأندية 2023، وهذا ما تبدته الفترة الأخيرة.

txt

عمر دياكيتي: الكلمات لا تصف مشاعري.. والفريق سيكافح من دوني

txt

نيميجن يكتسح هيراكليس في الدوري الهولندي

شهدت فترة من التغيب لبنزيما عن تدريبات "العميد"، قبل أن يعود مؤخرًا، في حين ترددت أخبار عن ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين.

في مفاجأة مساء السبت، كشف برنامج "دورينا غير" السعودي عن سبب العلاقة المتوترة بين بنزيما ومدرب الاتحاد.

أوضح البرنامج أن "أزمة بنزيما مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو هي أزمة فنية وليست انضباطية، مما يجعل فرصة رحيله مفتوحة في المستقبل".

وأكد أن "اللاعب الفرنسي ليس من الشخصيات المتصادمة أو المفتعلة للأزمات، ولكنه يعاني من عدم التوافق والتباعد في الرؤى الفنية مع جاياردو".

وتأتي هذه الأزمة ليست الأولى لبنزيما منذ انضمامه إلى الاتحاد، حيث ساهمت في رحيل المدرب السابق نونو سانتو وفقًا لتقارير صحفية متعددة.

وكان "العميد" قد تعاقد مع بنزيما خلال الصيف الماضي، بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد الإسباني استمرت 14 عامًا.

بنزيما كريم بنزيما اتحاد جدة نادي اتحاد جدة دوري روشن
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رسميًا..ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية عبر هذا الرابط برقم الجلوس فقط {لينك حصري}

رابط رسمي..ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 عبر "بوابة الفجر" حصرياً

حصريا هنا.. نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 رابط مباشر "رسمياً الآن" عبر بوابة الفجر

حـصريا ظهرت الآن نتيجتك هـنـــا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالاسم | Elfagr.org

"نتائج الامتحانات Result".. نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجتك Natega عبر Elfagr.org

"نتائج الامتحانات Result".. نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجتك Natega عبر Elfagr.org

"نتائج الامتحانات Result".. نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجتك Natega عبر Elfagr.org

الآن رابــط رســمي النتيجة.. نتيجة إعدادية البحيرة 2024 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس