القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

يستقبل نادي إنتر ميلان نظيره اليوفينتوس، وذلك في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.

الصدراة هي عنوان الصراع بين الفريقين، فنادي إنتر ميلان يدخل مباراة الليلة، متواجدا في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، مع أفضلية نسبية بمباراة مؤجلة.

بينما يحتل يوفنتوس وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، ليكون الصراع على أشده.

مباراة الدور الأول حسمها التعادل بهدف لمثله والتي أقيمت على ملعب اليوفينتوس.

موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادي عشر الا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب جيوزيبى مياتزا، معقل فريق إنتر ميلان المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

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