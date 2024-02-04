عاجل| مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.. وتوقعات الأرصاد بشأن درجات الحرارة

قالت الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتضيف أن الطقس يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يشهد الطقس برودة شديدة ليلًا، فضلا عن البرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء،

وتوضح الأرصاد أنه يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، محذرة من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

واحتاجت الشبورة المناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث بدأت من الساعة 4 فجرًا مستمرة لـ 9 صباحا.

مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

ولفتت الأرصاد الجوية إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوضح الأرصاد الجوية أنه تتساقط الأمطار الخفيفة مساءًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

وحسب توقعات الأرصاد الجوية تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، بينما تسجل درجة الحرارة في السواحل الشمالية الغربية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وعن درجة الحرارة في جنوب سيناء تسجل العظمى 22 والصغرى 14 درجة، فيما تسجل درجة الحرارة في شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات، وعن درجة الحرارة في جنوب الصعيد تشهد العظمى 21 والصغرى 8 درجات.