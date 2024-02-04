التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة آرسنال وليفربول وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وآرسنال يوم الأحد 4 فبراير 2024 على إستاد الإمارات معقل آرسنال وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

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تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - ماجاليس - زينتشينكو.

خط الوسط: مارتين أوديجارد - ديكلان رايس - إيميل سميث رو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جيسوس - مارتينيلي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، كوناتي، جوميز.

خط الوسط: جرافينبيرخ، جونز، ماك أليستر

خط الهجوم: جوتا، نونيز، جاكبو.

 

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