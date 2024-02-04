القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

يواجه آرسنال وليفربول في الجولة الثالثة والعشرين، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، على ملعب الإمارات.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وآرسنال يوم الأحد 4 فبراير 2024 على إستاد الإمارات معقل آرسنال وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD 1 القطرية بنقل أحداث المباراة بتعليق حسن العيدروس.

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تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - ماجاليس - زينتشينكو.

خط الوسط: مارتين أوديجارد - ديكلان رايس - إيميل سميث رو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جيسوس - مارتينيلي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، كوناتي، جوميز.

خط الوسط: جرافينبيرخ، جونز، ماك أليستر

خط الهجوم: جوتا، نونيز، جاكبو.

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