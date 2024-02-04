رسميا الآن .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف 2024 نتائج 3 إعدادي برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

رسميا الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف 2024 نتائج 3 إعدادي برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

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رسميا الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف 2024 نتائج

رسميا الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف 2024 نتائج 3 إعدادي برقم الجلوس عبر بوابة الفجر، وينتظر الآلاف من الطلاب بفارغ الصبر لحظة تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف لعام 2024 على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة بعد إعتمادها مباشرة من قبل المحافظ. وفيما بدأت العديد من المحافظات الأخرى في الجمهورية، بما في ذلك المحافظات الواقعة بجهة الوجه البحري والوجه القبلي، في إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بشكل رسمي، لا يزال إعلان نتيجة بني سويف معلقًا حتى الآن، حيث لم تحدد المديرية يومًا محددًا لذلك بسبب استمرار أعمال الكنترول. من المتوقع أن يتم الكشف النتيجة بالأسماء وأرقام الجلوس منتصف الأسبوع الحالي، ولكن لم يتم تحديد يوم محدد بعد بسبب استمرار أعمال الكنترول.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف 2024

انتهت الامتحانات في غالبية المحافظات في الأسبوع قبل الأخير من شهر يناير الماضي عام 2024، ومن بين تلك المحافظات تبرز محافظة بني سويف، حيث بدأت الامتحانات للفصل الدراسي الأول يوم 17 يناير واستمرت حتى 14 يناير. أكدت مديرية التربية والتعليم أن الاختبارات جرت بسلاسة تامة ودون أي مشكلات، ولم يتم رصد أي مشاكل تتعلق بتسريب الامتحانات أو صعوبة الأسئلة في أي من المواد، سواء كانت ضمن المنهاج الدراسي أو خارجه. الآن، يترقب الجميع بفارغ الصبر ظهور نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف، ويتساءلون عن موعد إعلانها الرسمي، وذلك قبل بدء الترم الثاني من العام الدراسي.

نتيجة الصف الثالث الثانوي محافظة بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف عن إجمالي عدد الطلاب الذين شاركوا في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 60 ألف تلميذ وتلميذة. تم توزيع هؤلاء الطلاب على قطاعين تعليميين، حيث يضم القطاع الأول أربعة إدارات تعليمية هي اهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا، وبلغ عدد الطلاب في هذا القطاع 28 ألف و660 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 162 لجنة امتحانية، وكان مقرهم في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية.

أما القطاع الثاني فضم ثلاث إدارات تعليمية هي بني سويف، الواسطى، الفشن، وشهد مشاركة 30 ألف و735 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 147 لجنة امتحانية، وكان مقرهم في مدرسة جمال عبد الناصر.

تأتي هذه الأعداد الضخمة من الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات ليس فقط كنتيجة للزيادة السكانية في المحافظة، ولكن أيضًا كنتيجة للتزام السلطات التعليمية والمدارس بتقديم بيئة امتحانية مناسبة وفعالة للطلاب، مما دفع الكثيرين منهم للمشاركة بنشاط واجتهاد في الامتحانات.

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