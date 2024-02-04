ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف بالاسم 2024 عبر موقع بوابة الفجر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس 2024 عبر موقع بوابة الفجر

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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف بالاسم

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف بالاسم 2024 عبر موقع بوابة الفجر، واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامى و33.6 % للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامى حضر منهم 56 ألف و234 طالبًا للنظامى، وتقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 %، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 %، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.



وتقدم محافظ بنى سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق فى السنوات المقبلة، وفى الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدى الأكبر الذى ينبغى أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم فى مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم الواسطى جاءت فى المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70 %، ثم إدارة بنى سويف فى المركز الثانى بنسبة 78.04 %، وإدارة الفشن فى المركز الثالث بنسبة 66.03 %، وفى المركز الرابع ناصربنسبة نجاح 76.69 %، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54 %، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا فى المركز السابع بنسبة 59.03 %.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2023، جرى عقدها فى الفترة من 17 إلى 24 يناير الماضى، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 59ألف طاليًا وطالبة تم توزيعهم على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة بني سويف

تم تنظيم الامتحانات في إطار توزيع عادل وفعّال، حيث تم تقسيم الطلاب إلى قطاعين رئيسيين، القطاع الأول، الذي يشمل إدارات (اهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا)، شهد مشاركة قوية من جانب 28،660 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 162 لجنة، وكان مقر اللجان في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية،،، أما القطاع الثاني، الذي يشمل إدارات (بني سويف، الواسطى، الفشن)، شهد مشاركة قوية أيضًا من قبل 30،735 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 147 لجنة، وكان مقر اللجان في مدرسة جمال عبد الناصر.

  • بني سويف
  • الفشن
  • الواسطى
  • ناصر
  • ببا
  • سمسطا
  • إهناسيا
  • العدوة

نتيجة ثالثة اعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 بني سويف

وقد كدت الجهات التعليمية في بني سويف أن الامتحانات جرت بسلاسة وتنظيم، مما يعكس الاهتمام الكبير بتوفير بيئة مناسبة للطلاب وجو هادئ يساعد على تركيز الطلاب أثناء الامتحانات، التي تعتبر مرحلة فاصلة لكل طالب، لأنها تحدد انتقاله للتعليم الثانوي العام بناء على مجموعه أم لا.

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