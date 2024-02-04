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الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024 بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح 73.69 %

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامى و33.6 % للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامى حضر منهم 56 ألف و234 طالبًا للنظامى.

وتقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 %، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 %، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024 بالاسم ورقم الجلوس

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف بنسبة 76.70 %، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04 %، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03 %، وفي المركز الرابع ناصر بنسبة نجاح 76.69 %، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54 %، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03 %.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف

  • أعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف بأن إجمالي عدد الطلاب.
  • الذين حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول كان قد تجاوز الـ 60 ألف تلميذ وتلميذة.
  • تم توزيعهم على قطاعين تعليميين.
  • حيث يتألف القطاع الأول من أربعة إدارات (اهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا).
  • وشمل عدد الطلاب فيه 28 ألف و660 طالبا وطالبة، توزعوا على 162 لجنة.
  • وكان مقرهم في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية.
  • ثم القطاع الثاني الذي يضم ثلاث إدارات (بني سويف، الواسطى، الفشن).
  • وشهد مشاركة 30 ألف و735 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 147 لجنة.
  • وكان مقرهم في مدرسة جمال عبد الناصر.

وقد أشار أنه استمرت جميع عمليات التصحيح من يوم الخميس الماضي، وستستمر إلى نهاية ذلك الأسبوع، فستعمل مديرية التعليم في بني سويف قصارى جهدها خلال الإعلان عن النتيجة بأقصى وقت.

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024

موقع نتيجة نت نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

وبالنسبة لاستخراج النتائج فقد تم الاعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي فور الانتهاء من تصحيح أوراق اجابات الطلاب وعمليات رصد الدرجات النهائية لهم، وسيتم توفيرها عبر الموقع الالكتروني وذلك للتسهيل على الطلاب الحصول على النتيجة خلال ساعات.
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