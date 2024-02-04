برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024 من بوابة الفجر

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.69 %

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024، اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي، و33.6 % للمنازل.

وكان تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامي، حضر منهم 56 ألف و234 طالبا، وتقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 %، في ولطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 %، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70 %، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04 %، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03 %، وفي المركز الرابع ناصر بنسبة نجاح 76.69 %، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54 %، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03 %.

وتقدم محافظ بنى سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق فى السنوات المقبلة، وفى الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدى الأكبر الذى ينبغى أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم فى مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم الواسطى جاءت فى المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70 %، ثم إدارة بنى سويف فى المركز الثانى بنسبة 78.04 %، وإدارة الفشن فى المركز الثالث بنسبة 66.03 %، وفى المركز الرابع ناصر بنسبة نجاح 76.69 %، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54 %، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا فى المركز السابع بنسبة 59.03 %.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف بأن إجمالي عدد الطلاب.

الذين حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول كان قد تجاوز الـ 60 ألف تلميذ وتلميذة.

تم توزيعهم على قطاعين تعليميين.

حيث يتألف القطاع الأول من أربعة إدارات (اهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا).

وشمل عدد الطلاب فيه 28 ألف و660 طالبا وطالبة، توزعوا على 162 لجنة.

وكان مقرهم في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية.

ثم القطاع الثاني الذي يضم ثلاث إدارات (بني سويف، الواسطى، الفشن).

وشهد مشاركة 30 ألف و735 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 147 لجنة.

وكان مقرهم في مدرسة جمال عبد الناصر.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف 2024 benisuef.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية مركز بنى سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية مركز الواسطى

الواسطى نتيجة الشهادة الاعدادية مركز تاصر

تاصر نتيجة الشهادة الاعدادية مركز اهناسيا

اهناسيا نتيجة الشهادة الاعدادية مركز ببا

ببا نتيجة الشهادة الاعدادية مركز سمسطا

سمسطا نتيجة الشهادة الاعدادية مركز الفشن

نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.