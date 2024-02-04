سفير قطر بالقاهرة: معرض الكتاب أحد أهم المعارض والمحافل الثقافية عربيا ودوليا

أكد السفير طارق علي فرج الانصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، حرص بلاده على المشاركة فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، كونه أحد أهم المعارض والمحافل الثقافية عربيًا ودوليًا.

وقال السفير الانصاري، في تصريحات صحفية، إن المشاركة القطرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تهدف إلى تعزيز جسور التواصل الثقافي والتعريف بالإنتاج الثقافي والفكري لدولة قطر.

وأشار السفير إلى أن المعروض الفكري القطري في نسخة هذا العام يتضمن مجموعة منتقاه من الأعمال الفكرية التي تلقي الضوء على الموروث القطري، ومختلف مجالات الأدب والسياسة والاقتصاد، مثل كتب "قطاف" حول مختارات من القصة القصيرة في قطر، و"العمارة والمجتمع في جزيرة اللؤلؤة"، و"الحماية الدبلوماسية للرعايا القطريين" و"الحماية القانونية لحياة العامل خلال تنفيذ عقد العمل".

واستعرض الأنصاري مشاركة العديد من دور النشر القطرية مثل دار الوتد والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، التي حرصت جميعها علي تقديم اسهامًا ثريًا بانتاج أدبى وفكرى وأكاديمى متميز في مختلف علوم المعرفة من الروايات والقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى إصدارات مميزة من كتب الأطفال والناشئة.

وأشاد السفير بما يشهده المعرض في نسخته هذا العام من رقي وتطور لافت في شتى النواحي التنظيمية وإقبال جماهيري غير مسبوق، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم معرض الكتاب، وما بذلوه من جهود جبارة فى التنظيم والإعداد للخروج به في أبهى صورة.