بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد يلا شوت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد يلا شوت

منافسة إنجليزية بين Manchester United vs West Ham اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، في مباراة مثيرة من المتوقع أن تشهدها ملعب "أولد ترافورد"، يستعد نادي مانشستر يونايتد لاستقبال نظيره وست هام يونايتد في إطار الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. تلتقي الفرق في مواجهة مرتقبة، حيث يحمل كل منهما طموحاته وتطلعاته في الحصول على نتيجة إيجابية.

يتربع مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك 35 نقطة، وهو يسعى للارتقاء في الترتيب والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. بعد فوزه الصعب في الجولة الماضية على وولفرهامبتون، يطمح فريق مانشستر يونايتد في مواصلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية أمام وست هام يونايتد.

من جهته، يحتل وست هام يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل الحفاظ على مركزه ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. يدخل وست هام اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز وإظهار أداء جيد يعكس تطور الفريق في الموسم الحالي.

بالنظر إلى قوة الفريقين وما يملكانه من لاعبين مميزين وخبرات واسعة، فإن المباراة من المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالتحديات. يضع كل فريق كل جهده في سبيل تحقيق الفوز، وسط توقعات جماهيرهم بتقديم عرض كروي ممتع ومثير.

متي موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب الأحلام أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، وذلك اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ما هي القنوات الناقلة وموعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم ضد وست هام في الدوري الإنجليزيّ الممتاز ؟

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصريّة للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبثّ مباراة مانشستر يونايتد ووست هام عبر قناة "بي إن سبورتس" بصوت المعلق حفيظ الدراجي، انطلاقًا من الـ17:00 بتوقيت السّعودية والـ16:00 بتوقيت مصر والـ18:00 بتوقيت الإمارات.

قناة BEIN SPORTS 1 HD على نايل سات قناة BEIN SPORTS 1 HD على سهيل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام مجانا في الدوري الإنجليزيّ

وتحظى أيضا قمّة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزيّ بمتابعة عالمية عبر مجموعة من القنوات المفتوحة التي تبثّ المباريات بشكل مباشر عبر مختلف الأقمار، وبإمكان الجماهير العربية البحث بسهولة عن التردادات التالية من أجل متابعة المباراة.

قناة NOVA SPORTS على قمر هوتبرد

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة آرينا سبورت على قمر يوتلسات 16

التردد: 11554

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البثّ المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية

ترتيب مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزيّ الممتاز

المركز الفريق لعب النقاط 6 وست هام 22 36 8 مانشستر يوناتيد 22 35

معلق مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزيّ الممتاز

أسندت قنوات "BEIN SPORTS" الناقل الحصريّ لمباريات الدوري الإنجليزيّ الممتاز لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمّة التعليق على واحدة من أهمّ مباريات الجولة الـ23 بين مانشستر يونايتد ووست هام على ملعب أولد ترافورد إلى المعلق حفيظ الدراجي.

وسيتولى الدراجي علي التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، بينما بإمكان الجماهير اختيار التعليق باللغة الإنجليزية عبر القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة في مواجهة وست هام:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: بيساكا - جوني إيفانز - رافاييل فاران - دالوت

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فيرنانديز - كوبي ماينو

خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو - راسموس هويلوند -راشفورد

تشكيلة وست هام المتوقعة في مواجهة مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: كوفال - زوما - أكرد - إيمرسون

خط الوسط: سوسك - ألفاريز - وارد بروس

خط الهجوم: باكيتا - كودوس - بوون

مانشستر يونايتد ضد وست هام.. مانشستر يونايتد يبحث عن المراكز الأوروبية

في لقاء مرتقب على ملعب "أولد ترافورد"، يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام يونايتد في إطار الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. يسعى الشياطين الحمر إلى مواصلة نتائجهم الإيجابية وتحقيق الفوز للتقدم في جدول الترتيب، بينما يطمح وست هام في تحسين أداءه وكسر سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها.

مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك 35 نقطة بعد خوض 22 مباراة. يتطلع فريق المدرب تين هاج لتحقيق الانتصارات والتقدم في الترتيب بعد فترة من عدم الاستقرار. يعول هاج على الأداء المميز لنجوم الفريق مثل هولاند وراشفورد لقيادة الفريق نحو الانتصار وتحقيق الثلاث نقاط الهامة.

من جانبه، يسعى فريق وست هام لتحسين أدائه بعد فترة من النتائج السلبية في البطولة. يتمتع الفريق بموهبة فنية كبيرة، ويسعى المدير الفني ديفيد مويس إلى تحفيز لاعبيه وتحقيق الانتصارات لاستعادة الثقة والتقدم في جدول الترتيب. يعول مويس على القدرات الهجومية لفريقه وقدرته على تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليئًا بالتنافس بين الفريقين، حيث يضع كل منهما كل جهده في سبيل تحقيق الفوز. يعتمد كل فريق على استراتيجيته الخاصة والتكتيكات المناسبة للمباراة، مع التركيز على الجانب البدني والنفسي للاعبين لتحقيق النتيجة المرجوة.

بهذا، ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة وممتعة بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، والتي يمكن أن تحمل الكثير من الإثارة والتشويق. يترقب الجميع أداءً قويًا ونتائج إيجابية من جانب فريقهم المفضل، ويتطلعون إلى متابعة أحداث المباراة بكل شغف وحماس.