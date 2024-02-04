عاجل| سهما إعمار مصر و طلعت مصطفي يرتفعان بالبورصة مع أنباء عن مشاركتهم بمشروع "رأس الحكمة"

إعمار مصر تنفي وجود أي أحداث جوهرية على السهم

قفز أسهم كلا من شركة إعمار مصر للتنمية، مجموعة طلعت مصطفي، مع تداول أنباء بأن يشاركان الشركتان في مشروع تطوير رأس الحكمة والذي من المتوقع أن يحقق لمصر عائدات دولاري بقيمة 22 مليار دولار.

وقالت مصادر لـ" الفجر"، إن شركتي طلعت مصطفي واوراسكوم التابعة لعائلة ساويرس سوف يكونان ضمن تحالف الذي سيقوم بتطوير أرض رأس الحكمة وتحويلها إلى مدينة سياحية عالمية.

وذكر مصادر صحفية، أن من ضمن الشركات العربية التى سوف تشارك في المشروع إعمار مصر للتنمية المملوكة لرجل الأعمال الاماراتي محمد العبار.

هذا وقد صعد سهم إعمار مصر للتنمية بنحو 16% للبورصة ليصل إلى مستويات 4.77 جنيها، كما صعد سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة 0.25% إلى 33.91 جنيه.

ونفت شركة إعمار مصر للتنمية وجود أي أحداث جوهرية أدت إلى صعود السهم، بينما لم تعلق مجموعة طلعت مصطفي على أسباب صعود السهم.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، نقلت عن مصادر أن الحكومة تعكف حاليًا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرات فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة لتمكن من وضع المدينة على خريطة السياحية العالمية خلال سنوات القادمة، مشيرا إلى أن جاري التفاوض بالفعل مع عدد من الشركات، وصناديق الاستثمار العالمية للتوصل إلى اتفاق سيتم إعلان كافة تفاصيله قريبا.

وتبلغ مساحة مدينة رأس الحكمة نحو 180 كم مربع، ويأتي مشروع تطويرها في إطار خطة التنمية العمرانية المستدامة 2052، والذي يستهدف أولوياته التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 12 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.