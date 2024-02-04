نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة الغربية عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

يتساءل طلال الشهادة الاعدادية ويبحثون بشكل مكثف عن رابط الاستعلام المعتمد من جهه الوزاره، لمعرفه حاله الطلاب من النجاح أو الرسوب، الذي على اساسه سيتم انضمام الطلاب إلى المرحله التعليميه القادمه، وهي مرحله التعليم الثانوي الذي على اساسها يستطيع الطلاب باختيار الكليه الذين سوف ينضمون ليكملوا مسيرتهم التعليميه من خلالها، لذلك تقديرا منا لاهميه نتيجه الشهاده الاعداديه، نوضح لكم في المقال الحالي بالخطوات،طريقه الاستعلام عن النتائج في محافظه الغربيه 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة الغربية عبر البوابة الالكترونية

كشفت مصادر موثوقة داخل لجان التصحيح والتدقيق عن انتهاء عملية تصحيح كراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول منذ يوم الخميس الماضي، ويبدأ يوم السبت عمليات رصد الدرجات للطلاب ومن المحتمل أن يتم الانتهاء من عملية رصد الدرجات ومن ثم رفع درجات الطلاب على المواقع الإلكترونية في خلال يومين، وبهذا من المحتمل أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل على أحد أقصى، وينتظر عدد 87068 طالب بالإضافة إلى 3492 طالب في الشهادة الإعدادية المهنية ظهور النتيجة بفارغ الصبر آملين الله عز وجل بأن يوفقهم، حيث يمكنكم الاطلاع على النتيجة من البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية.

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تفقد الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أعمال التصحيح لأوراق الإجابة بمقر اللجان الرئيسة لتقدير الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وحرص وكيل الوزارة على توعية المصححين على ضرورة مراعاة الدِّقَّة والانضباط في أثناء التصحيح لتجنب الوقوع في الأخطاء مع الرفق بالطلاب في أثناء التصحيح، وحرص سيادته على توفير البيئة المناسبة للمصححين وشكرهم على كل ما بذله من مجهودات لصالح الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة الغربية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في المدة ما بين الأربعاء 17 يناير وذلك إلى يوم 24 يناير، حيث بدأ الطلاب الامتحانات يوم الأربعاء 17 يناير بمادة اللغة العربية والإملاء ثم يوم الخميس 18 يناير مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية ثم استمر الطلاب يوم الأحد 21 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية ثم يوم الإثنين 22 يناير مادتي الهندسة والتربية الفنية، ثم يوم الثلاثاء 23 يناير بمادتي اللغة الأجنبية الأولى ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ثم يوم الأربعاء 24 يناير مادة العلوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول محافظة الغربية من ضمن النتائج التى شهدت نسبة بحث عالية، من أجل الحصول على النتيجة، الأمر الذي جعل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تعلن أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات والمرجعات ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

يتساءل الكثير من الطلاب عن رابط اسخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجها بسهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك القيام في البداية بالدخول إلى بوابة التعليم الاساسي .

وبعد ذلك عليك بالضغط على زر الاستعلام عن نتائج الطلاب.

وبعد ذلك عليك كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بك.

وبعد ذلك عليك اختيار المرحلة التعليمية.

وبعد ذلك عليك كتابة على نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 حسب الصف التعليمي

وبعد ذلك عليك القيام باختيار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

وبعد ذلك يجب كتابة الرقم القومي من شهادة الميلاد.

وبعد ذلك سيتم عرض نتائج الطلاب بالرقم الجلوس.

توزيع درجات الفصل الدراسي الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية

المواد التي تُضاف لمجموع الطالب:

مادة اللغة العربية من 80 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية من 60 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40درجة.

الدراسات الاجتماعية 40درجة.

المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20درجات.

مادة التربية الفنية 20درجات.

ويكون المجموع الكلى للفصل الدراسي الثاني 280 درجة.