بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي يلا شوت في كأس الملك

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي يلا شوت

منافسة سعودية بين ittihad vs faisaly اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الملك، ويعود نادي اتحاد جدة إلى الساحة المحلية بفارغ الصبر، استعدادًا لخوض مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى. تلك المواجهة كانت قد تأجلت بسبب مشاركة "العميد" في كأس العالم للأندية 2023.

الأمل يتجدد في صفوف الاتحاد لأن تكون هذه المباراة نقطة انطلاق لتحسين أدائه، خاصة في المستوى المحلي، حيث يحتل النادي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، وهو يبتعد عن قمة الترتيب. وفي المقابل، يحتل الفيصلي المركز السابع في دوري الدرجة الأولى.

في ظل مشاركة رجال المدرب مارسيلو غاياردو في كأس العالم للأندية، يعودون لخوض هذه المباراة المؤجلة، والتي غادر فيها الفريق المسابقة بخروجٍ مخيب على أرضه.

قد قاتل الاتحاد من أجل بلوغ ربع النهائي في كأس الملك، حيث تغلب على فريق الخلود في دور الـ32 بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل 1-1. وفي دور الـ16، نجح الفريق في تجاوز الفيحاء بانتصار بنتيجة 3-0.

أما الفيصلي، وصل إلى ربع النهائي بعد فوزه على الطائي في دور الـ32 بنتيجة 2-0، ثم تألق في الـ16 بانتصار ثقيل بنتيجة 3-0 على النجمة.

متي موعد مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم في كأس الملك السعودي؟

في مباراة مثيرة من بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2023/2024، بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت يتقابل فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم مع منافسه فريق الفيصلي. الموعد المحدد لهذه المباراة هو مساء اليوم الأحد الموافق 4 فبراير. يأتي هذا اللقاء في إطار جولة ربع النهائي من البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي. من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحتدمة، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الانتصار وتقديم أداء مميز يضمن لهما التأهل للدور القادم من البطولة المحترمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي يلا شوت

وتحدد موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي اليوم في كأس الملك 2023-2024، لتبدأ في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر اليوم في كأس الملك 2023/2024؟

ستقوم القنوات الرياضية السعودية SSC بتقديم تغطية شاملة مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت في إطار بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2023/2024، حيث تعتبر القنوات الرياضية الرائدة في تقديم بث مباشر لأبرز المباريات الرياضية في المنطقة. تأتي هذه البطولة ضمن محتوى البث المباشر الذي تقدمه قنوات SSC، حيث يمكن للجماهير المشتركة لديها في بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا الاستمتاع بمشاهدة المباراة مباشرة من خلال تردد قناة SSC HD 1. يُعتبر هذا العرض فرصة رائعة لمحبي الكرة السعودية والعربية لمتابعة المواجهة الحماسية بين الفريقين ومشاهدة الأداء الرائع للفرق في رحلة البحث عن التأهل للدور التالي من البطولة المرموقة. تقدم قنوات SSC تغطية شاملة للفعاليات الرياضية، وتتميز بجودة البث وتحليلات ممتازة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمتابعة المباريات الهامة على الساحة الرياضية العربية.

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيصلي يلا شوت تويتر متاحًا من خلال تطبيق شاهد مجانًا للمتواجدين داخل السعودية وبتقنية SD.

لكن من خارج المملكة أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD، فستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP.

من معلق مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي 2024؟

يُمكنك الآن الاستماع إلى التعليق الصوتي لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي عبر القناة الصوتية الأولى لقناة SSC1، بصوت المعلق فارس عوض، وأيضًا يمكنك الاستماع إلى التعليق بصوت المعلق حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية. هذه الفرصة الرائعة تتيح لك الاستمتاع بالتعليق الحي والمباشر على هذه المواجهة المثيرة، حيث ينقل المعلقون الأحداث والتطورات في المباراة بأسلوب ممتع ومشوق يزيد من إثارة وتشويق اللقاء. بفضل البث الصوتي عبر قنوات SSC1، يمكنك الاستماع إلى التعليقات الاحترافية والتحليلات العميقة التي تضيف قيمة إلى تجربة متابعة المباراة وتجعلك جزءًا من الأجواء الرياضية المثيرة لهذه البطولة المميزة.

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيصلي

يتوقع أن يكون تشكيل الاتحاد اليوم، لمواجهة الفيصلي في كأس الملك السعودي 2023/2024 كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبد الإله العامري، مروان الصحفي، عبد الرزاق حمد الله.

الاتحاد والفيصلي في كأس الملك.. السعي نحو التأهل

مواجهة الاتحاد والفيصلي في ربع نهائي كأس الملك لهذا الموسم تأتي محملة بالذكريات الجميلة والتاريخية للناديين. فالاتحاد، الذي يعد أحد أبرز أندية كرة القدم في المملكة العربية السعودية، يحمل ذكرى تتويجه بلقب البطولة على حساب الفيصلي في إحدى مباريات النهائيات السابقة.

تقام هذه المواجهة المهمة على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة السعودية الرياض، وستكون فرصة للفائز بينهما للانضمام إلى أندية الخليج والهلال والنصر في الدور القادم من البطولة، مما يجعل الرهان أكثر إثارة وتشويقًا.

وتأتي هذه المواجهة كأول لقاء بين الاتحاد والفيصلي في كأس الملك منذ نهائي عام 2018، حيث كانت المباراة حماسية ومثيرة، وانتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق النادي الغربي لقبه التاسع في البطولة.

وبالنسبة لمسار كل فريق في طريقه للوصول إلى هذا الدور، فقد أظهر الفيصلي قوته وقدرته عندما تجاوز الطائي بنتيجة 2-0، بينما اضطر الاتحاد إلى تأجيل فرحته في مواجهة الخلود بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يتأهل بركلات الترجيح.

وفي الدور السابق من البطولة، تمكن الفيصلي من تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد على النجمة، فيما فاز الاتحاد بنفس النتيجة على الفيحاء.

بهذا، يتوقع أن تكون المواجهة بين الاتحاد والفيصلي حماسية ومثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي من البطولة. ومن المؤكد أن جماهير الكرة السعودية ستكون على موعد مع عرض كروي مثير ومباراة لا تُنسى بين الفريقين الكبيرين.