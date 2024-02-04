رسمياً الآن .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2024 ترم اول برقم الجلوس الأسم

رسميًا الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2024 ترم اول برقم الجلوس الأسم، وأعلنت مديرية التربية والتعليم في دمياط، بقيادة الدكتورة منال عوض، بشكل رسمي عن إصدار نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول من العام الدراسي 2023. تمت عمليات التصحيح بنجاح في كنترولات الاعدادية التابعة للمديرية، حيث يتم حاليًا تقدير الدرجات بعناية فائقة ودقة.

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات في محافظة دمياط الاطلاع على نتائجهم بشكل سهل وميسر عبر الإنترنت، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي لمحافظة دمياط أو موقع التربية والتعليم في دمياط. هذه الخطوة تسهل عملية الوصول إلى النتائج لجميع الطلاب وأولياء الأمور، وتسهم في توفير الوقت والجهد في هذه العملية الهامة.

نتائج الصف الثالث الاعدادي دمياط

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في العديد من محافظات مصر، منها محافظة بورسعيد ومحافظة القاهرة والجيزة، بدأ طلاب محافظة دمياط في الانتظار المتوتر لظهور نتائجهم خلال الساعات القليلة القادمة. تسعى محافظة دمياط دائمًا إلى ضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، وتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

تعمل مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط بجهد كبير لتصحيح الامتحانات وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بأقرب وقت ممكن، حيث يتم تقدير الدرجات بدقة وعناية فائقة. يُمكن لجميع الطلاب والطالبات في محافظة دمياط الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويُسر عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، وذلك فور صدورها.

تتوقع محافظة دمياط أن تشهد نتائج هذا العام تفوقًا ملحوظًا للطلاب، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل جميع أطراف العملية التعليمية في المحافظة. وفي ظهيرة اليوم، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية ولذوي الإعاقات البصرية والسمعية للعام الدراسي 2023/2024.

وفقًا للإعلان، قدم 31،903 طالبًا وطالبة لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي، حضر منهم 31،527 طالبًا، ونجح منهم 28،076 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.1%. بالنسبة للقسم المهني، قدم 532 طالبًا وطالبة لامتحاناته، ونجح 503 طلاب بنسبة نجاح 84.6%. أما امتحانات الشهادة الإعدادية لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، فقد بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

تُعتبر هذه النتائج محط فخر لجميع الطلاب والمعلمين في محافظة دمياط، وتشكل دافعًا للمزيد من التفوق والنجاح في المستقبل.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023

يمكنك بكل سهولة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية والاستعلام عنها بكل سهولة عن طريق موقع المحافظة في الخطوات التالية: