( ظهرت الآن ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس

( ظهرت الآن ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس، تترقب طلبة وطالبات المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي في محافظة دمياط بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 للترم الأول، وسط توتر واضطراب أسري كبير يعاني منه أولياء الأمور. يتطلعون إلى حصد النجاح وتحصيل أعلى الدرجات، مما يؤهلهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بنجاح والتحضير لاختبارات الثانوية العامة في الترم الثاني.

تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية في الوقت المحدد، والذي يتم تحديده بناءً على استكمال عمليات التصحيح والتقدير الدقيق للدرجات. يُنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة القادمة، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

تأتي هذه النتائج كمحط أمل وتحفيز للطلاب لمواصلة جهودهم في التحصيل العلمي والنجاح في الدورة الثانية من العام الدراسي، حيث يسعون لتحقيق أداء متميز يسهم في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية المستقبلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

تبذل الكوادر التعليمية في محافظة دمياط جهودًا جبارة وتعمل بجدية مستمرة على إتمام عملية تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024. من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج بعد اكتمال عملية تصحيح وتقدير الدرجات والمراجعة الدقيقة لجميع الأوراق.

من المقرر أن يكون يوم الأحد الرابع من شهر فبراير الحالي موعدًا لإعلان النتائج الرسمية، حيث ستتم المصادقة عليها من قبل السيد المحافظ وسيتم رفعها عبر الروابط المعتمدة الخاصة بخدمات وزارة التربية والتعليم.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الإعلان عن النتائج عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على منصة فيسبوك، كما يمكنهم الحصول على النتيجة من خلال زيارة المقر الإداري للمدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

ويتاح أيضًا الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس المخصص لكل طالب، وذلك من خلال كشوفات النتائج المعلقة دون أي تكلفة مالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط

وفقًا لتوجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، الدكتور علي عبد الرؤوف، يتم متابعة بدقة واهتمام عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات بشكل مستمر. وقد أصدر الوكيل توجيهاته للمشرفين على هذا العمل لتحري الدقة والسرعة في الأداء، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد لهذه العملية.

تم توزيع الدرجات بناءً على التقييم الدقيق لأوراق الإجابة وفق الضوابط المعتمدة، حيث تم احتساب النقاط بعناية لضمان العدالة والموضوعية في التقييم. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص الشديد على ضمان جودة النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تماشيها مع المعايير التعليمية المحددة.