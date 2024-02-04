الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش استعدادا لشباب بلوزداد الجزائري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباريات دوري أبطال إفريقيا ومواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش استعدادا لشباب بلوزداد الجزائري 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني  محاضرة فيديو مع اللاعبين، أعقبها  اجتماع قصير في ملعب التتش بحضور خالد بيبو مدير الكرة.

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وبدأ المران بتدريب بدني مطول استمر لمدة ٤٠ دقيقة شارك فيه جميع اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس؛  الرباعي، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وحازم جمال، في مران منفرد شهد التركيز على تحركات الحراس والتصويب من زوايا مختلفة.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص خلالها على تنفيذ بعض التعليمات والجمل الفنية.
 

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