خاص.. التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع الزنفلي

الزنفلي
الزنفلي

أعلن النادي الأهلي منذ قليل تعاقده رسميًا مع حارس المرمى محمود الزنفلي لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا الداخلية.

 التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع الزنفلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن التفاصيل المادية الخاصة بتعاقد  النادي مع الزنفلي.

وقال المصدر إن الأهلي قام باستعارة الزنفلي من نادي الداخلية لمدة ٦ أشهر مقابل مليون ونصف المليون جنيه.

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وأضاف المصدر بأن عقد الأهلي مع الزنفلي يمنح النادي الأحمر الحق في ضم حارس المرمى بشكل نهائي مقابل 5 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع الزنفلي لتعويض غياب المصاب محمد الشناوي والذي سيغيب لمدة ٣ أشهر عقب خضوعه لعملية جراحية في الكتف بألمانيا.
 

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