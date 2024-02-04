مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم بث مباشر في كأس الملك

يلا شوت الاتحاد السعودي.. مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم بث مباشر في كأس الملك

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الاتحاد
مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم بث مباشر في كأس الملك

يقدم لكم الفجر الرياضي اليوم نقل مباراة يلا شوت الاتحاد السعودي.. مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم بث مباشر في كأس الملك،يتوقَّع محبو نادي اتحاد جدة السعودي معرفة القناة الناقلة لمباراة فريقهم مع الفيصلي في كأس الملك 2023/2024 اليوم، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع. ينتظر المشجعون مواجهة مثيرة في ربع نهائي البطولة، حيث تأهل الاتحاد بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة، بينما تجاوز الفيصلي النجمة بنتيجة 3-0. لذا، فإن جماهير النادي تبحث حاليًا عن موعد وقنوات بث مباشر لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي.

نرصد لكم عبر التقرير الآتي، موعد مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم في كأس الملك، والقنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفيصلي بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024، وكذلك تشكيل اتحاد جدة المتوقع لهذه المباراة المنتظرة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي اليوم في كأس الملك السعودي؟

في إطار ربع نهائي بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2023/2024، يتوجه فريق اتحاد جدة لكرة القدم لمواجهة منافسه فريق الفيصلي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، الموافق 4 فبراير. تُعتبر هذه المباراة جزءًا من جولات ربع النهائي للبطولة.

تحدد موعد انطلاق مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في كأس الملك لهذا اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، والرابعة والربع عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر اليوم في كأس الملك 2023/2024

تأتي القنوات الرياضية السعودية SSC، باعتبارها القناة الناقلة لـ بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الفيصلي اليوم في كأس الملك السعودي 2023/2024، وذلك نتيجة امتلاكها خدمة البث المباشر لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، للجماهير المشتركين لديها في بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا؛ لذا إليك تردد قناة SSC HD 1 لمشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر اليوم.

تردد قناة SSC HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

 

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيصلي

يتوقع أن يكون تشكيل الاتحاد اليوم، لمواجهة الفيصلي في كأس الملك السعودي 2023/2024 كالآتي:

  • حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
  • خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي.
  • خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.
  • خط الهجوم: عبد الإله العامري، مروان الصحفي، عبد الرزاق حمد الله.

من معلق مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي 2024؟

يمكنك الاستماع للتعليق الصوتي لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي عبر القناة الصوتية الأولى لقناة SSC1 بصوت المعلق فارس عوض، وبصوت المعلق حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية. 

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