نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2024 بوابة الفجر

رابط حصري..نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2024 بوابة الفجر،تمَّ الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 في محافظة سوهاج، بعد موافقة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد. وبلغت نسبة النجاح في المحافظة ما نسبته 86%.

وأشار "الفقي" إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتطوير النظام التعليمي، وحث الطلاب والطالبات على السعي لتحقيق النجاح. وقدَّم شكره لجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم على جهودهم، مؤكدًا أهمية دور التعليم في بناء الأجيال القادمة.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 83،717 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 83،330 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الذين حصلوا على نسبة 50% فأكثر 71،343 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح تبلغ 86%. وأشار إلى أن النجاح في القطاع الشمالي بلغ 73%، وفي القطاع الوسط 87%، وفي القطاع الجنوبي 91%، مما يجعل النسبة العامة للنجاح تبلغ 86%.

نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2024 بوابة الفجر

ووصل عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج، نحو 81 ألف و656 طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، ووصلت عدد اللجان إلى 463 مقسمين على الإدارات التالية: “إدارة سوهاج التعليمية، إدارة أخميم التعليمية، إدارة طهطا التعليمية، إدارة جرجا التعليمية، إدارة المنشأة التعليمية، إدارة ساقلته التعليمية، إدارة البلينا التعليمية، إدارة دار السلام التعليمية، إدارة المراغة التعليمية، إدارة العسيرات التعليمية، إدارة جهينة التعليمية، إدارة سوهاج الجديدة التعليمية”.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المعلنة من وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى “الإنجليزية”: 30 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

العلوم: 20 درجة.

المجموع الكلي في الترم الأول: 140 درجة.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر أوائل ونتائج الإدارات التعليمية في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة سوهاج:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة البلينا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طما التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طهطا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة جهينة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المراغة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سوهاج التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة اخميم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ساقلتة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دار السلام التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنشأة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة جرجا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم

كشفت مديرية التربية والتعليم في سوهاج باعتماد نتائج الطلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الأول برقم الجلوس والاسم من قبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حيث جاءت نسبة النجاح 86%، وهى مرتفعة مقارنة بالعام السابق،ـ وعلى الفور قامت المديرية التعليمية برفع الدرجات على البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج وفقًا للخطوات المذكورة بالأعلى.