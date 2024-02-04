رابط سريع الآن..نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2024 sohagnatiga.somee

نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2024 sohagnatiga.somee

نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2024 sohagnatiga.somee،يتطلع العديد من أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج للفصل الدراسي الأول من عام 2024، إذ يعد هذا العام حاسمًا بالنسبة لمستقبل الطلاب، حيث سيتم تحديد المسار الدراسي الذي سيتابعونه في مصر، حيث تتوفر العديد من الخيارات مثل المدارس الثانوية العامة والفنية والتكنولوجية الجديدة.

نحن هنا في موقعنا الإخباري البديل سنقدم لكم نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج بالاسم لعام 2024، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل محافظ سوهاج للتو. يمكنكم الآن متابعة الخطوات الضرورية للاستعلام عن النتائج بكل رسمية وسهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2024

تم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في يناير 2024 في محافظة سوهاج، بعد موافقة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد. ووصلت نسبة النجاح في المحافظة إلى 86%.

وأكد "الفقي" ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحسين النظام التعليمي، وحث الطلاب والطالبات على التفوق والنجاح، معبرًا عن شكره لجميع العاملين في مجال التعليم على جهودهم، مؤكدًا أهمية دور التربية والتعليم في تنمية الأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 83،717 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 83،330 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الذين حصلوا على نسبة 50% فأكثر 71،343 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح تبلغ 86%. كما أشار إلى أن نسب النجاح في القطاع الشمالي بلغت 73%، وفي القطاع الوسط 87%، وفي القطاع الجنوبي 91%، مما يرفع النسبة العامة للنجاح إلى 86%.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024

وبالنسبة لتوزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للعام الدراسي 2024، فإن توزيع الدرجات يكون كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):

بالنسبة لـ مادة اللغة العربية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة.

بالنسبة لـ مادة اللغة الأجنبية الأولى: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

بالنسبة لـ مادة الرياضيات: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة.

بالنسبة لـ مادة الدراسات الاجتماعية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

بالنسبة لـ مادة العلوم: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة.

بالنسبة لـ مادة التربية الفنية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الفنية 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الفنية هو 20 درجة.

بالنسبة لـ مادة التربية الدينية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة.

بالنسبة لـ مادة الكمبيوتر: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الكمبيوتر 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الكلي لمادة الكمبيوتر هو 20 درجة.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر أوائل ونتائج الإدارات التعليمية في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة سوهاج:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة البلينا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طما التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طهطا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة جهينة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المراغة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سوهاج التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة اخميم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ساقلتة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دار السلام التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنشأة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة جرجا التعليمية 2024.

اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للفصل الدراسي الثاني 2022 بنسبة نجاح 71% كما أوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تقدم للامتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج هذا العام 90844 طالبا وطالبة حضر منهم 90234 طالبا وطالبة كما بلغ عدد الناجحين 63774 طالبا وطالبة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج

ووصل عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج، نحو 81 ألف و656 طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، ووصلت عدد اللجان إلى 463 مقسمين على الإدارات التالية: “إدارة سوهاج التعليمية، إدارة أخميم التعليمية، إدارة طهطا التعليمية، إدارة جرجا التعليمية، إدارة المنشأة التعليمية، إدارة ساقلته التعليمية، إدارة البلينا التعليمية، إدارة دار السلام التعليمية، إدارة المراغة التعليمية، إدارة العسيرات التعليمية، إدارة جهينة التعليمية، إدارة سوهاج الجديدة التعليمية”.