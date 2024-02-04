رئيس جهاز السويس الجديدة تلتقي عددًا من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بعتاقة لدراسة مقترحات التطوير

عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز مع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، لدراسة مقترحات تطوير المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز ومسئولي الجهاز والمستثمرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة دراسة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.



واستمعت المهندسة أسماء مخلوف، إلى شكاوى ومقترحات المستثمرين مثل مشكلة الغبار والأتربة التي تتعرض لها المنطقة الصناعية بعتاقة، موضحة أنه جارِ تنفيذ سياج شجري بطول ٧ك.م بتكلفة نحو ٦ ملايين جنيه لحماية المنطقة الصناعية من الأتربة، وكذلك إنشاء لجنة للرصد البيئي وعمل القياسات البيئية بالمدينة.



وأشارت " مخلوف " إلى أنه يتم إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدينة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفة أنه يتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتواجد دائم لهيئة التنمية الصناعية بالسويس للتيسير على المصانع والشركات فى مختلف الإجراءات، كما أنه جارٍ إحلال وتجديد الخط الناقل قطر ٩٠٠مم بطول ٧٧٠٠ متر دعمًا للبنية التحتية من رفع كفاءة شبكة المياه وتأهيلها.



وأوضحت رئيس الجهاز أنه جارٍ حاليًا تخطيط منطقة ورش صغيرة بالمنطقة الصناعية بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشائها، وذلك ردًا على طلب المستثمرين أهمية وجود مصانع لتوفير قطع الغيار ومكملات للصناعات، مشيرة إلى أهمية إنشاء جمعية مستثمرين ومجلس أمناء بمدينة السويس الجديدة وضرورة المتابعة.



وأنهت المهندسة أسماء مخلوف، اللقاء بالتأكيد على أن الجهاز دائمًا سيظل داعمًا للاستثمار بالمنطقة، على أن يتكرر اللقاء مجددًا ليحث مختلف الملفات.

