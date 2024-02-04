نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2024 بوابة الفجر

رابط حصري..نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2024 بوابة الفجر

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نتيجة الشهادة الاعدادية القليبوية 2024 بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2024 بوابة الفجر،تزايد البحث من قِبَل الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور على محرك البحث جوجل، بحثًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة القليوبية لعام 2024. ويأتي هذا الاهتمام بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024. وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين أجروا الامتحان ما يقرب من 113 ألف طالب وطالبة.

تترقب جميع الأطراف بفارغ الصبر موعد ظهور النتائج المتوقع أن تكون يومي الأربعاء والخميس القادمين. ونحن نسعى لتقديم الدعم وتوجيه الجميع حول كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في محافظة القليوبية.

من جانبها، أعلنت الدكتورة سماح إبراهيم، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات. وعلى الفور بعد اكتمال هذه العملية، سيتم مراجعة النتيجة في الكنترول استعدادًا للإعلان عنها.

كما حذرت الدكتورة سماح إبراهيم من تسريب نتائج الطلبة، وشددت على أهمية التحقق الدقيق أثناء عملية التصحيح ومراجعة ورقة الإجابة بدقة، وأكدت على أهمية إعداد تقرير للدرجات وضمان حق كل طالب في الحصول على درجاته.

نتيجة الشهادة الاعدادية القليبوية 2024 بوابة الفجر

نتائج الصف الثالث الإعدادي تُعتبر من أهم الشهادات بالنسبة للطلاب، حيث يُضاف مجموع الترم الأول إلى الترم الثاني، ويحدد ذلك مسار الطالب في التنقل إلى الثانوية العامة. ويجب الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح والرصد.

أعلنت إدارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن المواد التي لا يتم احتساب درجاتها في الترم الثاني، وتشمل التربية البدنية بدرجة 40، والتربية الفنية بدرجة 20، والحاسب الآلي بدرجة 20. كما أصدرت إدارة التربية والتعليم قرارًا للعاملين بالكنترول بتوخي الدقة أثناء عملية التصحيح، لضمان حصول كل طالب على حقوقه قبل اعتماد النتائج.

من المتوقع الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الأول في محافظة القليوبية في يوم 7 فبراير، قبل انتهاء إجازة منتصف العام. كما أوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الحصول على النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس الموضح أعلاه. وأكدت الدكتورة سماح إبراهيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بلغ 113،262 طالبًا، وقد اجتازوا الامتحانات بنجاح.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج واوائل الطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وذلك بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة القليوبية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنها التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طوخ التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قها التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قليوب التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القناطر الخيرية التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب شبرا التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق شبرا التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين القناطر التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخانكة التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخصوص التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العبور التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر شكر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية 

وقالت وكيل الوزارة إن المجموع الكلي لدرجات الفصل الأول 140 درجة،  موزعة كالتالي: 

اللغة العربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30 

العلوم 20

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