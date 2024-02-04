لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية 2024 نتائج الإعدادية برقم الجلوس qalubiaedu.org

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية 2024 نتائج الإعدادية برقم الجلوس qalubiaedu.org،أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن استمرارية عمليات رصد ومراجعة درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي بكل دقة وتأنٍ، حتى الوقت المحدد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، مؤكدة أن الأنباء التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن موعد الإعلان غير دقيقة.

وفي تصريح خاص لـ "الوطن"، أوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 فبراير الجاري. وأوضحت أنه تم تصحيح أوراق إجابات أكثر من 113 ألف طالب وطالبة في 9 مواد، وأنه يتم حاليًا مراجعة ورصد الدرجات بعناية شديدة لضمان العدالة وتأمين حقوق الطلاب.

وأضافت أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستعلن بعد اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نهاية هذا الأسبوع، وستكون متاحة للطلاب عبر الرابط المخصص على موقع المديرية.

توزيع درجات الشهاده الاعدادية 2024

والنسبة لتوزيع الدرجات فقدر اعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الشهاده الاعدادية 2024:

يمكن توزيع الدرجات في مادة اللغة العربية 40 درجة.

و توزيع الدرجات في مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

وتوزيع الدرجات في مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

و توزيع الدرجات في مادة الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج واوائل الطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وذلك بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة القليوبية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنها التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طوخ التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قها التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قليوب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القناطر الخيرية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب شبرا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق شبرا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين القناطر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخانكة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخصوص التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العبور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر شكر التعليمية 2024.

موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية نتائج الاعدادية

يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024، برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فور اعتمادها:

- للدخول على موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية من هنا.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- فتح نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

- كتابة رقم الجلوس.

- النقر على زر عرض النتيجة.

كما أعلنت محافظة القليوبية أنه سيتم توزيع نتائج الصف الثالث الإعدادي ورقيًّا في جميع المدارس في اليوم التالي، بعد أن تعتمد رسميًّا من المحافظ.