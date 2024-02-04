موانئ البحر الأحمر تتداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 896 شاحنة و1552 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 496 شاحنة 1537 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 400 شاحنة 15 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل والحرية1 بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة.

كما تم تداول 3490 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر)للسفن الاربع وهي آور، بريدج، كوين نفرتيتي وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينتين النوي اكسبريس وSEA WAVE1 وعلي متنها 1480 سيارة بوزن 2960 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1415 راكب بموانيها.