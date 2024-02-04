نائب وزير الاتصالات يفوز بجائزة أفضل شخصية بالتواصل الحكومى الاجتماعى على مستوى الوطن العربى

فاز المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة بجائزة أفضل شخصية حكومية فى التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعى على مستوى الوطن العربى فى عام 2023 المقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية وذلك عن فئة الجوائز الخاصة فى التواصل الحكومى الاجتماعي.



وفى كلمته خلال الحفل؛ أوضح المهندس خالد العطار الرؤية الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية من خلال منصة مصر الرقمية والتى تشهد تحديث وتطوير مستمر لتقديم الخدمات الحكومية؛ مشيرا إلى تبنى الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادئ الحكومات الاجتماعية.



هذا وقد تضمنت أيضا قائمة الفائزين عن فئة أفضل شخصية فى التواصل الحكومى الاجتماعى على مستوى الوطن العربى لعام 2023 كل من عبد اللطيف وهبى وزير العدل بالمغرب عن قطاع العدل، ومحمد المهدى بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب عن قطاع الشباب، وإيفان فائف جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين بالعراق عن قطاع الشئون الخارجية، وأحمد الأسدى وزير العمل والشئون الاجتماعية بالعراق عن قطاع العمل والموارد البشرية، وآمال بلحاج وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس عن قطاع الأسرة والسكان، والدكتور على المرابط وزير الصحة بتونس عن قطاع الصحة، وربيع المجيدى وزير النقل بتونس عن قطاع النقل.



الجدير بالذكر أن معهد الحكومات الاجتماعية يهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات المختلفة، الموجهة لمؤسسات القطاع العام فى مجال الحكومات الاجتماعية، وكذلك المساهمة فى بناء القدرات المؤسسية الخاصة بالتحول الرقمى واستخدام القنوات الرقمية المختلفة.

