ميدو: على الزمالك التعاقد مع صفقتين جديدتين



أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أنه على الأبيض التعاقد مع صفقتين جديدتين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ناصر ماهر من اللاعبين المميزين وسيكون إضافة للزمالك، وأحمد حمدي لاعب تأسس جيدًا، ولاعب محترف أيضًا".

وأضاف: "نادي الزمالك أمن نفسه في وسط الملعب، وهناك تنوع في صفقات الفريق، وأنصح الزمالك بالتعاقد الآن مع مدافع جيد وظهير أيسر جيد".

وتابع: "بعد إصابة أحمد فتوح لا يوجد إلا محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر، ومحمود حمدي الونش غير جاهز حاليًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "محمود علاء وحسام عبد المجيد إصاباتهم كثيرة حاليًا، وعلى نادي الزمالك أن يبرم تلك الصفقات حتى يستكمل موسم الانتقالات الرائع".