ميدو: على الزمالك التعاقد مع صفقتين جديدتين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أنه على الأبيض التعاقد مع صفقتين جديدتين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ناصر ماهر من اللاعبين المميزين وسيكون إضافة للزمالك، وأحمد حمدي لاعب تأسس جيدًا، ولاعب محترف أيضًا".

وأضاف: "نادي الزمالك أمن نفسه في وسط الملعب، وهناك تنوع في صفقات الفريق، وأنصح الزمالك بالتعاقد الآن مع مدافع جيد وظهير أيسر جيد".

وتابع: "بعد إصابة أحمد فتوح لا يوجد إلا محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر، ومحمود حمدي الونش غير جاهز حاليًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "محمود علاء وحسام عبد المجيد إصاباتهم كثيرة حاليًا، وعلى نادي الزمالك أن يبرم تلك الصفقات حتى يستكمل موسم الانتقالات الرائع".

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

رابط رسمي..ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 عبر "بوابة الفجر" حصرياً

رسميًا..ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية عبر هذا الرابط برقم الجلوس فقط {لينك مفعل}

الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر [بوابة الفجر]

حصريا هنا.. نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 رابط مباشر "رسمياً الآن" عبر بوابة الفجر

أسعار الدولار تكسر مستويات هامة بالسوق السوداء اليوم

حـصريا ظهرت الآن نتيجتك هـنـــا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالاسم | Elfagr.org

ملخص ونتيجة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت اليوم في كأس آسيا

عاجل.. اسم جديد ينضم لقائمة المرشحين لتدريب الفراعنة