أسعار سبائك الذهب BTC  اليوم الاثنين 5-2-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

وزن السبيكة سعر السبيكة سبيكة ربع جرام 1،305 جنيه سبيكة نصف جرام 2،505 جنيه سبيكة 1 جرام 4،440 جنيه سبيكة 2.5 جرام 11،058 جنيه سبيكة 5 جرام 22،120 جنيه سبيكة 10 جرام 44،225 جنيه سبيكة 20 جرام 88،420 جنيه سبيكة نصف اونصة 69،885 جنيه سبيكة اونصة 137،755 جنيه سبيكة 50 جرام 219،160 جنيه سبيكة 100 جرام 438،320 جنيه سبيكة ربع كيلو 1،089،045 جنيه سبيكة نصف كيلو 2،177،550 جنيه سبيكة كيلو 4،352،940 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب