أسعار سبائك الذهب BTC  اليوم الاثنين 5-2-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

وزن السبيكةسعر السبيكة
سبيكة ربع جرام1،305 جنيه
سبيكة نصف جرام2،505 جنيه
سبيكة 1 جرام4،440 جنيه
سبيكة 2.5 جرام11،058 جنيه
سبيكة 5 جرام22،120 جنيه
سبيكة 10 جرام44،225 جنيه
سبيكة 20 جرام88،420 جنيه
سبيكة نصف اونصة69،885 جنيه
سبيكة اونصة137،755 جنيه
سبيكة 50 جرام219،160 جنيه
سبيكة 100 جرام438،320 جنيه
سبيكة ربع كيلو1،089،045 جنيه
سبيكة نصف كيلو2،177،550 جنيه
سبيكة كيلو4،352،940 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي: حيث ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستويات تاريخية، مما أدى إلى زيادة سعر دولار الصاغة واقترابه من 60 جنيهًا للدولار.
  2. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  3. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  4. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  5. توقعات بتعويم سعر الصرف الرسمي: يتوقع زيادة احتمالية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف الرسمي خلال الربع الأول من العام، وذلك في إطار مراجعة صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية.
  6. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  7. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا ذهب قنا أسعار قنا اسعار سبائك الذهب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رابط رسمي..ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 عبر "بوابة الفجر" حصرياً

رسميًا..ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية عبر هذا الرابط برقم الجلوس فقط {لينك مفعل}

الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر [بوابة الفجر]

حصريا هنا.. نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 رابط مباشر "رسمياً الآن" عبر بوابة الفجر

أسعار الدولار تكسر مستويات هامة بالسوق السوداء اليوم

حـصريا ظهرت الآن نتيجتك هـنـــا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالاسم | Elfagr.org

ملخص ونتيجة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت اليوم في كأس آسيا

عاجل.. اسم جديد ينضم لقائمة المرشحين لتدريب الفراعنة