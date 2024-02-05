أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الاثنين 5-2-2024 في محافظة قنا
شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:
|وزن السبيكة
|سعر السبيكة
|سبيكة ربع جرام
|1،305 جنيه
|سبيكة نصف جرام
|2،505 جنيه
|سبيكة 1 جرام
|4،440 جنيه
|سبيكة 2.5 جرام
|11،058 جنيه
|سبيكة 5 جرام
|22،120 جنيه
|سبيكة 10 جرام
|44،225 جنيه
|سبيكة 20 جرام
|88،420 جنيه
|سبيكة نصف اونصة
|69،885 جنيه
|سبيكة اونصة
|137،755 جنيه
|سبيكة 50 جرام
|219،160 جنيه
|سبيكة 100 جرام
|438،320 جنيه
|سبيكة ربع كيلو
|1،089،045 جنيه
|سبيكة نصف كيلو
|2،177،550 جنيه
|سبيكة كيلو
|4،352،940 جنيه
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
- ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي: حيث ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستويات تاريخية، مما أدى إلى زيادة سعر دولار الصاغة واقترابه من 60 جنيهًا للدولار.
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
- قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
- عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
- توقعات بتعويم سعر الصرف الرسمي: يتوقع زيادة احتمالية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف الرسمي خلال الربع الأول من العام، وذلك في إطار مراجعة صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية.
- محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
- زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.