رسميا ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024 عبر بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية الترم الأول 2024، موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، وذلك بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم في 24 يناير، لتبدء مرحلة الانتظار المثير لمعرفة نتائجهم وتحقيقهم في الامتحانات، حيث تعتبر هذه النتائج حجر الزاوية للطلاب لتحديد انتقالهم إلى المرحلة الثانوية والتخصصات المختلفة، وتمت عملية التصحيح والتقييم للأوراق الامتحانية بعد انتهاء الامتحانات، مباشرة، ومن المتوقع أن يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية خلال الساعات القليلة القادمة على محافظ الاقلييم من أجل الإعتماد الرسمى، ومن ثم رفع النتائج عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73،81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80،07 % وتقدم للامتحان 3853 طالبا وحضر 3563 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72،73% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96،8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالبا.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

وتابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم أعمال الكونترول بشكل دوري تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول، مشددا على العاملين بالكونترول تحري الدقة في عمليات التصحيح والتجميع ومراعاة مصلحة الطلاب مع منه دخول الموبايل لغرف التصحيح بأي شكل من الأشكال.

ويطمئن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم، عن إجراءات التصحيح قبل الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2024، وعن نتائج المواد ونسب النجاح بشكل دوري.

ويعلن موقع الفجر، لمتابعيه عن نشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية بالإسم ورقم الجلوس، بمجرد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عقب انتهاء أعمال المراجعة والتجميع من قبل العاملين بالتربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية ترم أول 2024:

بفارغ الصبر ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية العامة الترم الأول للعام الدراسي 2024 في محافظة المنوفية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، تعتبر هذه اللحظة حاسمة في حياة الطلاب حيث تحدد مسارهم الدراسي ومستقبلهم، ومن خلال بعض التصريحات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية الترم الأول، وجارى اجراء المراجعات النهائية لجميع أوراق الامتحانات، ورصد الدرجات، حتى يتم عرض النتيجة على محافظ الاقليم لكى يتم الإعتماد الرسمى للنتيجة، ومن المتوقع أن تقوم الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة بالإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلالنا حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة المنوفية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين الكوم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منوف التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة اشمون التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة تلا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قويسنا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الباجور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الشهداء التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بركة السبع التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سرس الليان التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السادات التعليمية 2024.

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