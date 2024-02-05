حالا ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول برقم الجلوس، ظهرت منذ قليل، بعد اعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعقب انتهاء أعمال تصحيح أعمال أوراق الامتحانات والتي امتدت ما يقرب من 10أيام.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73.81%، وبلغ عدد المتقدمين 42 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80.07%، وتقدم للامتحان 3853 طالبا، وحضر 3563 طالبا.

واعتمد المحافظ أيضًا نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72.73%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 11 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96.8%، حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالبا.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

ومن جانبه، أوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألفا و477 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

في أجواء من الترقب والتشويق يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحاناتهم لعام 2024، وإنها لحظة مهمة وحاسمة في حياة الطلاب، حيث تحدد النتائج مستقبلهم الأكاديمي ومسارهم التعليمي، وفي إطار جهود المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة لإعلان النتائج بأسرع وقت ممكن، فإنه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح كراسات إجابة الطلاب في جميع المواد الدراسية وتتوقع المديرية أن يستغرق هذا العمل ما بين أسبوع إلى 10 أيام فقط، حتى يتم اعتماد النتيجة النهائية، بمجرد اعتماد النتيجة من قبل المحافظة، ستتاح للطلاب وأولياء الأمور فرصة الاطلاع عليها عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة ويتيح هذا الموقع للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتيجة بسهولة ويسر، حيث يتم توفير واجهة بسيطة ومباشرة تسمح للطلاب بإدخال بياناتهم الشخصية والحصول على النتيجة فورًا.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة المنوفية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين الكوم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منوف التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة اشمون التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة تلا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قويسنا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الباجور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الشهداء التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بركة السبع التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سرس الليان التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السادات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية

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