إسلام شكري رئيسًا لقطاع الاستراتيجيات الرياضية بشركة استادات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تولى إسلام شكري لاعب منتخب مصر السابق، ونادي ليرس البلجيكي، رئاسة قطاع الاستراتيجيات الرياضية في شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي.

وعقد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادت الوطنية للاستثمار الرياضى، جلسة مع شكري اتفق خلالها الطرفان على أبرز الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكيفية تحقيقها سواء داخل مصر وخارجها.

وأعرب شكري عن سعادته بهذا الاختيار من مسؤولي شركة استادات بقيادة سيف الوزيري، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعد مسؤولية كبيرة.

وأوضح أنه سيسعى لبذل كل الجهد الممكن من أجل تحقيق أهداف شركة استادات الوطنية، والتي تعمل على تطوير الرياضة المصرية في كل محافظات الجمهورية وفي كافة القطاعات الرياضية.

الجدير بالذكر أن إسلام شكري قد مثل أندية  المقاولون العرب والإسماعيلي وليرس البلجيكي  و منتخب مصر كلاعب، بجانب عمله الحالي في المجال الإعلامي.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بالاسم فقط.. رابط رسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024

الرابط الرسمي نتيجتك الآن بالدرجات.. نتيجة إعدادية المنوفية 2024 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

رسميا الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر [بوابة الفجر]

حصريا رابط رسمي ظهرت هنا.. "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظة الفيوم - الشرقية - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الغربية

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة الودية

رسميًا..ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية عبر هذا الرابط برقم الجلوس فقط {لينك مفعل}