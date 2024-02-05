موانئ البحر الأحمر تتداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1153 شاحنة و45 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 1550 راكبا بموانئها.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة أن الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و579 شاحنة و30 سيارة، فيما تضمنت الصادرات 65 ألف طن بضائع، و574 شاحنة و15 سيارة.

وأشار المركز إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (الحرية 2، بوسيدون إكسبريس)، وغادرته سفينة على متنها 52 ألف طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة، والسفينتان (دليلة، الحرية)، كما تم تداول 1875 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفن الأربع: (أور، آيلة، كوين نفرتيتي، بريدج).