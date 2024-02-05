ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات وبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر


وصلت 9 سفن إلى ميناء دمياط وغادرته 8 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال`24 ساعة الماضية، بينما بلغت الشاحنات "دخولا وخروجا" 4634 شاحنة.

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط  أن الميناء وصلت إليه 6 قطارات بحمولة إجمالية 7553 طن قمح متجهة إلى صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبوراضي، وقطار أخر بعد أن فرغ 25 حاوية (40 قدما) قادمة من السخنة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84 ألفا و690 طنkا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122 ألفا و920 طنا.

وأشار إلى أن الصادرات بلغت 9996 طنا، فيما بلغت الواردات من البضائع العامة 60 ألفا و110 أطنان، لافتا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 682 حاوية مكافئة، وبلغت الحاويات الواردة 51 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 4483 حاوية مكافئة.

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