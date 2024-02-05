نمو اقتصاد إندونيسيا أكثر من 5 % خلال الربع الأخير

أظهرت بيانات اقتصادية عودة معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال الربع الأخير من العام 2023 إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، بفضل زيادة الصادرات والإنفاق الحكومي.

وأشار مكتب الإحصاء الإندونيسي اليوم الاثنين إلى أن الاقتصاد سجل نموًا بمعدل 04ر5% سنويًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 5% بعد نموه بمعدل 4.94 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال العام الماضي ككل 5.05 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التوقعات تشير إلى 5.03 %، فيما بلغ معدل النمو ربع السنوي خلال الربع الأخير 0.45 %.