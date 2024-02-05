منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي



رأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين، إن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو هذا العام بأفضل مما كان متوقعًا قبل أشهر قليلة إذ تعوض توقعات التحسن في الولايات المتحدة الضعف في منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1 % في 2023 إلى 2.9 % هذا العام، وهو أفضل من أحدث توقعات المنظمة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بنمو عند 2.7%.

وفي تحديث لتوقعاتها للاقتصادات الكبرى، أبقت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي في 2025 عند 3.0 % على خلفية التوقعات بتخفيض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في 2024 إلى 2.1 بالمئة من 1.5% في التوقعات السابقة، فيما أبقت على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير عند 1.7%.

وأبقت المنظمة على توقعاتها بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.7 % في 2024 من 5.2 % في 2023، وإلى 4.2 % في 2025، وذلك وسط تقلبات سوق العقارات في البلاد وضعف ثقة المستهلكين.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو منطقة اليورو إلى 0.6 % مقارنة بالتوقعات السابقة عند 0.9 % وبنمو 0.5 % خلال العام الماضي. كما خفضت توقعاتها لنمو المنطقة في 2025 من 1.5 % إلى 1.3%، وعزت المنظمة توقعاتها إلى تأثير تباطؤ الاقتصاد الألماني على المنطقة.