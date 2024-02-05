عاجل.. البنك المركزي يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.25 مليار دولار في يناير



أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149 %.

وقال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد ارتفع من 35.22 مليار دولار في ديسمبر إلى 35.25 مليار دولار في يناير كانون الثاني.

تحل أذون الخزانة هذه محل أوراق مستحقة بقيمة 1.07 مليار دولار لأجل عام وكان عائدها 4.90%.

وبلغ العائد على سندات خزانة أميركية لأجل عام في عطاء قبل أسبوعين نحو 4.81 %.