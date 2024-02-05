عاجل.. البنك المركزي يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.25 مليار دولار في يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149 %.

وقال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد ارتفع من 35.22 مليار دولار في ديسمبر إلى 35.25 مليار دولار في يناير كانون الثاني.

تحل أذون الخزانة هذه محل أوراق مستحقة بقيمة 1.07 مليار دولار لأجل عام وكان عائدها 4.90%.

وبلغ العائد على سندات خزانة أميركية لأجل عام في عطاء قبل أسبوعين نحو 4.81 %.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

رسميًا..ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية عبر هذا الرابط برقم الجلوس فقط {رابط رسمي }

استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بالاسم فقط.. رابط رسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024 {مبروك للشطار}

الرابط الرسمي نتيجتك الآن بالدرجات.. نتيجة إعدادية المنوفية 2024 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر [بوابة الفجر]

رسميا الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 بالاسم ورقم الجلوس

استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم ورقم الجلوس

حصريا رابط رسمي ظهرت هنا.. "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظة الفيوم - الشرقية - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الغربية