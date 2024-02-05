محمد عرفة: شركات الأمن الخاصة فرصة لعودة الجماهير للدوري المصري

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لعودة مباريات الدوري المصري من جديد عقب الإيقاف الأخير لمشاركة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أكدت أنها تسعى لعودة الجماهير بشكل أكبر في المباريات المقبلة للبطولة.

و من جانبه أكد محمد عرفة وهو صاحب شركة أمن وحراسة خاصة في إيطاليا وأول مصري بهذا المجال في أوروبا أن الاعتماد على شركات الأمن الخاصة أمر هام جدا لإعادة الجماهير بسعة كاملة في مباريات الدوري المصري.

و شدد عرفة على أن تنظيم دخول الجماهير وتأمينهم بالشكل اللائق من خلال شركات الأمن والحراسات وبالتنسيق مع الأندية نفسها أمر سيساهم في الحضور الجماهيري المكثف للمباريات.

و تستأنف مباريات الدوري يوم 13 فبراير الجاري بمباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري.