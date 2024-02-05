حسين لبيب يكشف إنجازات مجلس إدارة الزمالك خلال 100 يوم.. وما هي أهداف الأبيض المقبلة؟

الفجر الرياضي
حسين لبيب
حسين لبيب

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أنه يتقدم بخالص شكره لجماهير النادي الوفية على دعمها للنادي خلال الشهور الماضية، كما يشكر أعضاء الجمعية العمومية على دورهم.

حسين لبيب يكشف إنجازات مجلس إدارة الزمالك خلال 100 يوم

وأضاف في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة بكافة فرق النادي:" أشكر الأجهزة الفنية السابقة واللاعبين السابقين في كافة الألعاب على ماقدموه في الفترة الماضية للنهوض بالنادي".

وقال حسين لبيب:" تم الانتهاء من العديد من الأزمات التي واجهت النادي، بداية من رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في كافة البنوك، ورفع القيد عن فريق كرة القدم بالنادي، والتجديد لأحمد فتوح".

وتابع:" نعمل حاليا على حل أزمة الضرائب، وأتقدم بالشكر لأحمد فؤاد الوطن على مساعدة المجلس لحل الأزمة".

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وأضاف:" كل قطاعات النادي أصبحت تعمل تحت قطاع العمل المؤسسي، وكل هدف مجلس الإدارة أن تسعد جماهير نادي الزمالك، والمجلس نجح في حل جزء من الأزمات التي كان يمر النادي بها".

وتابع:" أشعر بسعادة بالغة لانضمام هذه المجموعة الكبيرة من النجوم، وتكوين قاعدة رياضية في كافة الألعاب للمنافسة على كافة البطولات، وتم إبرام تعاقدات مع أكثر من 70 لاعب في كل الألعاب وعلى مختلف الفئات العمرية".

وتابع:" تعهدت منذ ترشحي للانتخابات بتغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك لأنه أرقى نادٍ في مصر،واسترادا حقوق كل من تعرض للظلم في النادي".

واختتم حسين لبيب تصريحاته قائلا:" أشكر جماهير الزمالك الذين ساندوا المجلس، كما أشكر لجنة الاستثمار والتمويل على دورها في الفترة الماضية".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.

حسين لبيب الزمالك احمد فتوح جماهير الزمالك عبد الواحد السيد شيكابالا
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