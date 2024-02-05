7 % ارتفاع في معدلات الرهن العقاري بأميركا مع ظهور بيانات اقتصادية قوية



تجاوز متوسط ​​سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا أكثر من 7% يوم الاثنين للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول، ليصل إلى 7.04%، وفقًا لصحيفة Mortgage News Daily.

ويأتي ذلك بعد أن سجل المعدل أكبر قفزة منذ أكثر من عام يوم الجمعة، بعد أن جاء تقرير التوظيف لشهر يناير/ كانون الثاني أعلى بكثير من المتوقع. وارتفعت الأسعار، الاثنين، بعد أن صدر تقرير مؤشر التصنيع الشهري بأرقام مرتفعة وإيجابية.

وشهدت معدلات الرهن العقاري ارتفاعًا كبيرًا منذ الصيف، حيث تجاوزت لفترة وجيزة أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا عند 8% في أكتوبر/ تشرين الأول.

ثم انخفضت أسعار الفائدة بشكل حاد، حيث رأى المستثمرون المزيد والمزيد من الأدلة على أن الفدرالي الأميركي سينهي المرحلة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الرهن العقاري لا تتبع الفدرالي الأميركي بشكل مباشر، ولكنها تتأثر بشكل فضفاض العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات، والذي يتأثر بشدة بانطباعات الفدرالي حول الاقتصاد في كل المراحل.

الزيادة السريعة في أسعار الفائدة خلال اليومين الماضيين لم تكن في الواقع مفاجئة فالسوق ينظر إليها بعين التفاؤلمن دون أن تتأثر نظرته بقرارات الفدرالي ولا تصريحات رئيسه جيروم باول.

في السياق، قال، كبير مسؤولي العمليات في Mortgage News Daily، ماثيو غراهام إن الفدرالي الأميركي كرّر أن البيانات الاقتصادية لها الكلمة الأخيرة في تلك التوقعات.

ومع انخفاض معدلات الرهن العقاري خلال الشهرين الماضيين، بدا أن المشترين يعودون إلى السوق. وتزامن ذلك مع ارتفاع طفيف في عدد المنازل المعروضة للبيع. كما أنها السوق العقاري يحافظ على ارتفاع أسعار المنازل.

بعد أن تزامن ارتفاع الأسعار وانخفاض العرض في عام 2023 أصبح العام الأسوأ بالنسبة لمبيعات المنازل منذ عام 1995. لكن التوقعات تتحسن مع مطلع العام 2024، الذي سيكون أفضل.