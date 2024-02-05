الأسهم الأوروبية تتراجع مع تضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الاثنين متأثرة بارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة بسبب تضاؤل الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية كبرى.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة.

وواصل العائد على السندات الحكومية في ألمانيا، المؤشر القياسي في المنطقة، ارتفاعه وزاد في أحدث التعاملات إلى 2.318 بالمئة بعد تضاؤل الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفضت المعنويات يوم الاثنين بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن البنك قد "يتروى" في اتخاذ قرار بشأن موعد خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة.

وانخفضت أسهم شركات التعدين في أوروبا 1.7 بالمئة مع تراجع معظم أسعار المعادن بسبب ارتفاع الدولار، في حين تراجعت أسهم شركات التجزئة 2.2 بالمئة.

ونزل سهما بنكي سانتاندر ولويدز 5.0 بالمئة و1.0 بالمئة على التوالي بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إيران استخدمت حسابات بالبنكين لنقل الأموال سرا في أنحاء العالم في تحايل على العقوبات المفروضة عليها.

وكانت سوق الأسهم في إسبانيا هي الأكثر تضررا في أوروبا وتراجعت 1.2 بالمئة.

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