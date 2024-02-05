التضخم في تونس يتباطأ إلى 7.8%

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الخامس على التوالي إلى 7.8 بالمئة في يناير كانون الثاني من 8.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وبلغ التضخم 8.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني و8.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول وتسعة بالمئة في سبتمبر أيلول و9.3 بالمئة في أغسطس آب.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن ​التضخم سينخفض ​​إلى نحو 7.3 بالمئة في 2024 مقارنة مع 9.3 بالمئة في 2023.

لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن خطة الحكومة لطلب تمويل مباشر من البنك المركزي تنذر بفقدان السيطرة على التضخم.

وكان ثلاثة نواب بالبرلمان قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن الحكومة طلبت تمويلا استثنائيا مباشرا من البنك المركزي بسبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية.