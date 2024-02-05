مجدي أبو المجد يعلن الصفقات الجديدة لفريق اليد بنادي الزمالك.. ويكشف تحديات الأبيض

الفجر الرياضي
الزمالك لكرة اليد
الزمالك لكرة اليد

أكد مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أنه يتقدم بالشكر لمجلس الإدارة على خوضهم لتحدي كبير في الفترة الماضية، مشددا على أن الصعوبات كانت واضحة للكل.

مجدي أبو المجد يعلن الصفقات الجديدة لفريق اليد بنادي الزمالك


وأعلن عن الصفقات الجديدة لفريق كرة اليد وهم:" عبد الله إمام وأحمد سامح وأحمد مجدي ومحمد مؤمن صفا وأحمد حسن"

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ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من  رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق

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