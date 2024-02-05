وثائق تاريخية…الأهلي يستعيد ثأره من مونتري المكسيكي في المونديال

يمتلئ تاريخ الأهلي بمباريات كبيرة والذي استطاع التفوق بسيناريوهات درامية، رغم ظروف الاصابات والنقص العددي الذي قد يلحق بصفوف الفريق أحيانا.

ويوفق اليوم الخامس من فبراير، بداية نسخة 2021 مت مونديال الأندية والذي استقبلتها الأراضي الإماراتية، كانت واحدة من النسخ الجدلية في تاريخ المارد الأحمر، بسبب تداخلها مع بطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت في الكاميرون.

المفاوضات انتهت بغياب اللاعبين الدوليين عن صفوف الأهلي، ليخوض المباراة الأولى بالصف الثاني.

مباراة قوية وذكريات سيئة

مونتري المكسيكي كان أحد الأندية التي وقفت في طريق الأهلي، خلال المنافسات المونديالية، وكانت صاحبة أكبر هزيمة للجيل الذهبي بخماسية مقابل هدفين.

وقبل المباراة لم يتوقع المتابعين فوز الأهلي منقوص العدد، وبغياب لاعبيه الدوليين، الظروف بالكامل كانت ضد المارد الأحمر.

لكن وسط الضغوط الصعبة، الأهلي بمن حضر ليتفوق الأهلي منقوصا من 15 لاعب، على حساب مونتيري بهدف سجله الظهير الأيمن محمد هاني، ليعبر أهم عقبة في تاريخه.

الفوز تحاكى به الجماهير العربية والعالمية، ليستكمل الأهلي مشواره ويتوج بالبرونزية الثالثة في تاريخه على حساب الهلال برباعية نظيفة مع الرأفة.